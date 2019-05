Blake Davis 190 vs. Quintell Thompson 190.8

Livan Navarro 149 vs. Breidis Prescott 149

Hairon Socarras 125.4 vs. Jesus Martinez 125.5

Derrieck Cuevas 154 vs. Albert Mensah 149

Ivan Dychko 239 vs. Ray Austin 303

Logan Yoon 139.6 vs. Robert Frankel 139.4

Irosvani Duvergel 174 vs. Jerhed Fenderson 171

Venue: Seminole Hard Rock Hotel & Casino in Hollywood, Fla.

Promoter: The Heavyweight Factory

Live Stream (7 pm ET): www.theheavyweightfactory.com

(outside Fort Lauderdale/Miami area)