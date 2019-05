Kalvin Henderson 166.5 vs. Antowyan Aikens 167.9

Brandon Robinson 166.4 vs. DeVaun Lee 166.7

Alycia Baumgardner 130.3 vs. Gabriela Mezei 128.2

Raeese Aleem 124.5 vs. Ramiro Robles 124.3

Antonio DuBose 127.4 vs. Weusi Johnson 127.9

Paul Kroll 147.5 vs. Vincent Floyd 146.2

Ryan Umberger 158.6 vs. Daryl Fenton 160

LaQuan Evans 154.2 vs. Hector Mercado 155.1

Venue: 2300 Arena, Philadelphia

Promoter: King’s Promotions and Titans Boxing Promotions

Stream: www.warfaresports.com