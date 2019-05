Abraham Nova 134.2 vs. Mario Sayal Lozano 133.6

William Foster III 129.6 vs. Ramon Esperanza 129

Luis Arcon Diaz 139.4 vs. Jose Aubel 139.8

Derek Whitley Jr. 147.8 vs. Bryan Goldsby 148

Carlos Gongora 160.4 vs. Damien Bonelli 161

Anthony Velazquez 150 vs. Bruno Diaz 147.2

Ray Jay Bermudez 145 vs. Patrick Leal 147

James Perella 146.4 vs. Paulo DeSouza 147

Venue: MGM Springfield, Springfield, Massachusetts

Promoter: Murphys Boxing

TV: UFC Fight Pass, Facebook