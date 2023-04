Kenneth Taylor 133.4 vs. Dan Abrams 134.4

Brittnay Sims 118.1 vs. Alexis Mones 117.3

Jacob Reynolds 155.4 vs. Willie Bender 164

Emanuel Tennison 146.4 vs. Devon Jones 145.6

Jesus Guzman Jr 111.5 vs. Miguel Angel Perez 110.8

Kailia Attry 136.7 vs. Karen Dulin 132.5

Sammy Lee Brown 166.3 vs.Jose Gomez 165.9

Trrrion Claybon 141.1 vs. Xzavier Jackson 141

Venue: El Corral West Nightclub, Fort Worth, Texas

Promoter: King’s Promotions

1st Bell: 8 PM ET / 7 PM CT

Stream: BXNGTV.com (Marc Abrams and Mikenna Tanlsey on the call)