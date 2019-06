Weights by Brad Snyder The Undercard

Taylor Duerr 196.1 vs. Lyubomyr Pinchuk 194.5

Frank Martin 138.7 vs. Larry Ventis 140.3

Matt Price 244 vs. Charles Brown 276.6

Nicole Reinhart 135.1 vs. Khadija Sanders 142.5

Rydell Booker 249.6 vs. Dieuly Aristilde 235.3

Darryl Cunningham 159 vs. Raul Casarez 160.6

Derick Miller 194.4 vs. Henry Wright 196.1

Scott Davis 198.6 vs. Dennis Vance 204.4

Curtis Head 256.7 vs. Armonte Sumers 288.5

Garrett Ross 155.2 vs. Andre Murray 154.2

Date: Tonight

Venue: Motor City Casino & Hotel SoundBoard

Promoter: Carlos Llinas and CLIP International Productions

A few tickets are still available.