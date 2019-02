Report/photos: Bob Ryder

Lanardo Tyner 150 vs. Isiah Jones 156.6

Jarico O’Quinn 117.6 vs. Alex Rangel 120.2

Frank Martin 141 vs. Efrain Cruz 136.6

Matt Price 256.2 vs. Henry Wright 206.2

Taylor Duerr 191.6 vs. Nicholas Lavin 200.4

Darryl Cunningham 158.4 vs. Rafael Garcia 165.6

James Grey 138.2 vs. Jermoun Houck 141.6

Munib Al-Salmani 139.6 vs. John Zendejas 141

Garrett Ross 157.4 vs. Cody Baker 156.2

Venue: MotorCity Casino-Hotel

Promoter: Carlos Llinas (CLIP Boxing)

Matchmakers: CarlosLlinas, Aaron Rodriguez

Tickets: Ticketmaster.com, Doors: 6:30 PM, First Bout: 7 PM



–