Weights and Photos by Brad Snyder-The Undercard

Michael Kowalski 174.6 vs. Gary Edwards TBA

David Olvera Rojas 109.2 vs. Kenneth Jameson 105.1

Vernon Webber 207.1 vs. Larry Pryor 195

Derick Miller Jr 193.6 vs. Eric Abraham 194

Dwane Taylor 139.3 vs. Carlos Nunez 134.8

Ferris Dixon Jr 133.8 vs. Gabor Kovacs 134.8

Joseph Gerome Hicks 161.2 vs. Bilal Quintyne 160.2

Da’Velle Smith 161.5 vs. Gyorgy Mizsei 154.8

Samuel Rizzo 130.6 vs. Jalen Woodmore 129

Joshua James Pagan 140.8 vs. Istvan Bela Orban 141.5

Matthew Niziolek 152.7 vs. Ishmael Dixon 148.4

Carlos Llnas and Motor City Casino Soundboard present Night of Knockouts 25. First Bell is at 7pm. Doors at 6pm. Very limited tickets available at Ticketmaster.com or the Soundboard Ticket Office.