Carlos “Chuko” Diaz 141 vs. Jesus “Ricky” Pérez 141

Guadalupe “Lupita” Martinez 114.8 vs. Yulihan Luna 114.8

(WBC female super flyweight title)

Carlos Ortíz 149 vs. Eduardo Canales 149

Bryan Figueroa 136 vs. Emmanuel Herrera 136

Darwin Barrón 147 vs. David Rojas 147

Venue: Oasis Arena, Cancun, Q. Roo, Mexico

Promoter: Zanfer

TV: TV Azteca (Mexico), beIN Sports Español (USA)



