Tonight’s Chino Maidana Promotions card from Argentina will be streamed live on the World Boxing Association YouTube channel starting at 7PM ET/4PM PT.

Nico Demario 140 vs. Lucas Rojas 139.1

Francisco “El Bebu” Veron 159.4 vs. Dario Carrizo 159

Alexis “El Terrible” Torres 134.5 vs. Daniel Zabala 132.3

Cristian Reggiardo 144.8 vs. Hernan Comezaña 144.8

Amed Reguera 119.7 vs. Alejandro Farías 119.3