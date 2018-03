Chazz Witherspoon 236.5 vs. Lamont Capers 207.5

Mike Hilton 196 vs. Hector Perez 197

John Bauza 140 vs. David Morales 140

Prince Badi Ajamu 200 vs. Willis Lockett 191.5

Dan Murray 142.5 vs. Latorrie Woodberry TBA**

Alejandro Jimenez 118 vs. Derrick Pitts 118

Kevin Asmat 125.5 vs. Edgar Cortes 125.5

**Woodberry will weigh in on Saturday morning

Venue: The Claridge Hotel in Atlantic City

Promoter: Mis Downing Promotions

1st Bell: 7PM ET