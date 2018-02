Weights from Atlantic City

Thomas LaManna 146.3 vs. Gabriel Bracero 145.3

(WBC Fecarbox Welterweight Championship)



Mike Rashid 219.5 vs. Darius Taylor 211

Tommy Rainone 151.5 vs. Eduardo Flores 151.5

Ernesto Perez 151.5 vs. Steve Moore 151.3

Jahmal Dyer 137 vs. Venderley Miranda 138

Osnel Charles 139.9 vs. Laquan Lewis 140.5

Frederick Julan 183.5 vs. Edgar Perez 185

Donald Smith 129 vs. Andrew Bentley 127.8

Corey Weekley 157 vs. Robert Terry 159

Omar Kabary Salem 161.9 vs. Leon DeSheilds 160.9

Darren Goodall 173 vs. Thalik Taylor TBA

Alvin Varmall, Jr. 189 vs. Larry Pror 185

Promoter: Rising Star Promotions

Venue: The Showboat Hotel

1st Bell: 7 PM