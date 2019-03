Here are the weekend boxing odds courtesy of The Greek Sportsbook.

SATURDAY

Errol Spence Jr vs Mikey Garcia

Errol Spence Jr -340

Mikey Garcia +290

Over 9½ rounds -180

Under 9½ rounds +155

Jayson Velez vs Victor Terrazas

Jayson Velez -600

Victor Terrazas +450

Over 4½ rounds -120

Under 4½ rounds -105

Charles Martin vs Gregory Corbin

Charles Martin -550

Gregory Corbin +400

Over 7½ rounds -135

Under 7½ rounds +110

Chris Arreola vs Jean Pierre Augustin

Chris Arreola -280

Jean Pierre Augustin +230

Over 7½ rounds -240

Under 7½ rounds +190

David Benavidez vs J’Leon Love

David Benavidez -3500

J’Leon Love +1400

Over 6½ rounds -120

Under 6½ rounds -105

Nestor Bravo vs Rolando Chinea

Nestor Bravo -400

Rolando Chinea +300

Over 7½ rounds -175

Under 7½ rounds +145

Lindolfo Delgado vs James Roach

Lindolfo Delgado -4000

James Roach +1600

Over 3½ rounds +130

Under 3½ rounds -160

Alberto Mercado vs Sergio Lopez

Alberto Mercado -2000

Sergio Lopez +1000

Luis Nery vs McJoe Arroyo

Luis Nery -2000

McJoe Arroyo +1000

Over 4½ rounds -130

Under 4½ rounds +105

SUNDAY

Luis Collazo vs Samuel Vargas

Luis Collazo -145

Samuel Vargas +120

Over 7½ rounds -450

Under 7½ rounds +340

Michael Conlan vs Ruben Garcia Hernandez

Michael Conlan -8000

Ruben Garcia Hernandez +3000

Over 7½ rounds -210

Under 7½ rounds +175

Josue Vargas vs Adriano Ramirez

Josue Vargas -3500

Adriano Ramirez +1400

Over 5½ rounds -210

Under 5½ rounds +170