WCBS presenta torneo de peso ligero de cuatro hombres La Serie de Boxeo de la Copa Mundial (WCBS) ha finalizado los planes para su "Torneo de peso ligero de 4 hombres" inaugural, presentado por Roy Jones Jr. (RJJ) Boxing Promotions, con las semifinales el 24 de febrero en Palenque De La Expo en Ciudad Obregón, Sonora. México. Se anunciaron los enfrentamientos de semifinales: Luis "Koreano" Torres (14-0, 9 KOs) vs. Rodolfo "Rudy" Flores (14-5, 6 KOs), Alberto "El Alacan" Ruiz (11-4, 8 KOs) vs. Isai "Gaga" Hernández (11-2-2, 7 KOs). La acción semifinal se disputará en combates de 8 asaltos, 10 asaltos para la final del campeonato. La WCBS también contará con una ronda de "tiempo extra", si es necesario, para declarar un ganador en caso de empate al finalizar la distancia programada. WCBS también ofrecerá bonos de "Pelea de la noche" y "Knockout" a cada concursante durante la duración de su "Torneo de peso ligero de 4 hombres".

