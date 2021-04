WBC presenta ¨Cinturón Mestizo¨ para Canelo-Saunders el 8 de Mayo Por. Gabriel F. Cordero El presidente del WBC , Maurico Sulaimán y Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México han realizado la presentación del especial cinturón que será entregado al ganador del combate entre el Mexicano, Canelo Álvarez y el Británico Billy J. Saunders el próximo 8 de mayo en el AT&T Stadium en Texas. El cinturón resalta el talento y creatividad de los artesanos del Estado de México, que realizaron su elaboración. El “Cinturón Mestizo”, es único en este tipo y ha sido trabajado con pita, una fibra brillosa, fina y resistente, que crece en los magueyes. ¨Estamos orgullosos y contentos una vez mas por la presentación de un nuevo cinturón para estos grandes eventos de Mayo y Septiembre de nuestras fiestas Patrias Mexicanas. El boxeo esta de regreso y hemos declarado el 2021 como el año del boxeo. Hemos luchado junto a los boxeadores y promotores para que durante la pandemia el boxeo se mantuviera vigente. Seguimos unidos y cada evento es importante para nosotros.¨dijo Sulaiman Actualmente existen 8 cinturones conmemorativos y se unen los 2 cinturones del 2021. Todos los cinturones especiales de estos eventos de celebraciones del 5 de mayo y el 16 de septiembre son en homenajes a las diferentes etnias que existen en el Estado de México. Conferencia de Prensa Canelo-Saunders

