WBC no sanciona la pelea Bunchan-Tapia Declaración del WBC Sobre Bunchan-Tapia : Nos informaron que el Narong Bunchan vs. Glen Tapia, que se celebrará en Dubai el 12 de septiembre, se promocionaría con elementos visuales de nuestra organización. Sin embargo, queremos aclarar que, para esta pelea, no se disputará ningún título mundial y / o cinturón afiliado del CMB. El WBC no recibió ninguna solicitud para sancionar esta pelea y considerando sus últimas actuaciones, inactividad y otros factores de los boxeadores, no estaríamos dispuestos a hacerlo. Uno de los principales fundamentos del Consejo Mundial de Boxeo es y será siempre garantizar la protección de los boxeadores antes, durante y después de ingresar al ring. Somos conscientes de que existen diferentes factores a los que debemos prestar especial atención para minimizar los riesgos de nuestros héroes del ring. Algunos de los elementos que siempre consideramos son el estado actual de los concursantes y la igualdad en el nivel de competencia. El WBC examina récords, historial de peleas, nivel de oposición enfrentado, peleas en países extranjeros, pérdidas, inactividad, entre otros factores, con el fin de determinar si los boxeadores están bien para pelear y si están en un nivel similar de competencia para disputar un WBC. título. PBC anuncia sus eventos del 18 y 19 de septiembre Yoka detiene a Milas en siete rounds en Paris

