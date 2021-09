PBC anuncia sus eventos del 18 y 19 de septiembre Premier Boxing Champions está guardando el fin de semana del Día de la Independencia de México para los fanáticos del box. Normalmente, la fecha codiciada tiene algunas de las peleas más grandes del año, pero con el PPV de Canelo-Plant retrasado hasta noviembre, la tarjeta de Mikey García propuesta por DAZN se desmorona y el enfrentamiento de Showtime con Figueroa-Fulton en kayo por COVID, PBC vio una oportunidad. . Se apresuraron a organizar tarjetas consecutivas el 18 de septiembre y el 19 de septiembre de FS1 en el Mechanics Bank Arena en Bakersfield, California. A corto plazo, no está mal el emparejamiento. El sábado, el prospecto en ascenso de peso ligero José Valenzuela (9-0, 6 KOs) pondrá su récord invicto en juego contra Deiner Berrio (22-3-1, 13 KOs) en el evento principal de diez asaltos. La transmisión también contará con dos choques entre boxeadores invictos. El peso súper mediano Suray Mahmutovic (3-0, 3 KOs) se enfrenta a Pachino Hill (6-0, 5 KOs), mientras que el peso pluma Rajon Chance (5-0, 5 KOs) se enfrenta a Elon de Jesus (3-0, 2 KOs). En el evento principal del domingo, el prospecto invicto de peso súper pluma Maliek Montgomery (10-0, 10 KOs) se enfrenta a Aleem Jumakhonov (9-3-2, 5 KOs) en diez asaltos. Además, el súper liviano de acción Omar “El Relámpago” Juárez (11-1, 5 KOs) tiene un combate de ocho asaltos contra Jairo López (26-13, 17 KOs) y el peso súper gallo Ángel Barrientes (5-1, 4 KOs). ) compite en un enfrentamiento de cuatro asaltos con Víctor Torres (7-8-1, 5 KOs). La transmisión del sábado comenzará a las 7 pm ET / 4 pm PT y la transmisión del domingo comenzará a las 10 pm ET / 7 pm PT. Los boletos para los eventos en vivo, que son promocionados por TGB Promotions, ya están a la venta y disponibles en AXS.com. WBC no sanciona la pelea Bunchan-Tapia

