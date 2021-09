Barrera-Castillo en “Problems in Houston” La tarde de este jueves la promotora The Boxing Showcase presento ante los medios de comunicación la exhibición que ofrecerán los excampeones mundiales mexicanos, Marco Antonio Barrera y José Luis Castillo con el objetivo de apoyar al boxeo amateur con lo que se logre recaudar. La cita es para el próximo 29 de octubre en la arena Theatre, de Houston, Texas, con capacidad para 2,500 personas y que será también la sede de la tercera jornada del torneo “The Big Belt Championship”. La reunión con los medios especializados, mediante la aplicación zoom, causo expectativa ya que la combinación Barrera-Castillo jamás paso por la mente de ninguno, inclusive ni en la mente de Marco Barrera. “Cuando se trata de ayudar a este tipo de causas siempre hay que levantar la mano y que mejor que estar frente a José Luis Castillo, un extraordinario boxeador a quien solo me toco verlo por televisión, nunca me imagine estar en un cuadrilátero frente de él pero será un placer para mí, ya que será la primera vez que me presente en Houston”, mencionó en su turno a la palabra Barrera. Por su parte, José Luis Castillo se mostró entusiasmado ya que “para mí es un orgullo que me están invitando y más si es para apoyar una noble causa como es el boxeo amateur que siempre ha sido olvidado y más ante un campeón como Marco Antonio Barrera. pues yo encantado de la vida”. De campeón a campeones La grata sorpresa de la tarde fue la presencia del también excampeón mundial mexicano Israel “Magnífico” Vázquez, quien ahora en su rol de analista de boxeo acudió al zoom en compañía de su colega Ernesto Amador. “Pues muy contento de poder ser parte de este equipo también, yo admiro mucho la carrera de Marco y de José Luis, y que esto sea algo muy bueno y benéfico en pro del boxeo amateur y de los boxeadores que van a debutar, es un camino muy difícil y muy duro, pero solamente ustedes saben que con dedicación y constancia pueden llegar a ser tan grandes como ustedes. Les deseo todo el éxito del mundo para esta gran exhibición”, mencionó Israel. Parte de lo recaudado será para apoyar la realización de un torneo Nacional Amateur en México, a finales de octubre o principios de noviembre, y uno más para enero de 2022 en Estados Unidos. Previo a la fecha de la exhibición, Marco Antonio Barrera y José Luis Castillo estarán visitando distintos gimnasios para fomentar el boxeo en la sociedad y combatir la violencia femenil doméstica y el bullying infantil. Los tickets serán puestos a la venta la siguiente semana. Nakatani detiene a Acosta y retiene el cinturón mosca de la OMB PBC anuncia sus eventos del 18 y 19 de septiembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.