Nakatani detiene a Acosta y retiene el cinturón mosca de la OMB Por Boxing Bob Newman en el ringside El campeón defensor de peso mosca de la OMB Junto Nakatani hizo su debut en Estados Unidos en defensa de su título contra el ex campeón de mosca ligera de la OMB Angel “Tito” Acosta el viernes por la noche en el Anfiteatro AVA en el Casino Del Sol en Tucson, Arizona. En un primer asalto cauteloso, el larguirucho Nakatani probó con su jab de derecha desde la posición de zurdo, mientras Acosta trataba de encontrar la manera de aterrizar cualquier cosa. Una izquierda fuerte al final del asalto hizo que Acosta volviera a tropezar a su propia esquina y Nakatani lo persiguiera con una ráfaga. Acosta se abrió camino con un puñetazo y escapó de la ronda. En el segundo, una ráfaga de golpes hizo que la sangre comenzara a brotar de la nariz de Acosta. Después de una visita prolongada del médico del ring, a Acosta se le permitió continuar, solo para que le pusieran más cuero. Cuando Acosta retrocedió hacia la esquina de Nakatani, atrapó al campeón que se aproximaba con una derecha enorme, ¡casi derribándolo! Nakatani se recuperó rápidamente y sobrevivió a la ronda. El tercero vio otra visita del médico, esta vez más breve y la acción se reanudó. Nakatani tuvo éxito con furtivos golpes de izquierda que atraparon a Acosta y le dañaron aún más la boca y la nariz. Momentos después del cuarto, la esquina de Acosta le indicó al árbitro Rocky Burke que su carga había tenido suficiente, lo que llevó a Burke a despedirlo a los 0:32. Leves quejas de Acosta, pero Nakatani sigue siendo campeón con 22-0, 17 KOs, mientras que Acosta va a 22-3, 21 KOs. Nakatani dijo que su mensaje es que quiere unificar los títulos. ¡A los estadounidenses y fanáticos de todo el mundo les encantaría ver eso! Barrera-Castillo en “Problems in Houston”

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.