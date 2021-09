En controvertida decisión Valdez retiene ante Conceição en Tucson Por. Gabriel F. Cordero En una controversial y sorpresiva decisión unánime, Robson Conceição perdió por puntos ante el Mexicano campeón Oscar Valdez la noche del viernes pasado en Tucson, Estados Unidos en una pelea por el campeonato mundial superpluma del WBC. Mejor durante las rondas iniciales, el brasileño no se conformó y disputó en todo momento el resultado, que apuntaba a la victoria sobre el mexicano pero con unas extrañas tarjetas de 115 a 112, 115-112 y una sorprendente 117 a 110. El primer brasileño en ganar una medalla de oro en el boxeo olímpico en los Juegos de Río de Janeiro 2016, Robson vio frustrada la posibilidad de darle a Brasil un campeón mundial en una hazaña lograda por última vez quince años atrás por Acelino Popó Freitas en 2006. Después de conocer la primera derrota en su carrera profesional, Conceição sintió que el cinturón estuvo muy cerca, pero terminó frustrado por la decisión de los jueces. Invictos, Valdez (29-0, 23KOs) y Conceição (16-0,8KOs) salieron con todo desde el primer round pero el brasileño tomó la iniciativa y comenzó a conectar los mejores golpes y fuertes golpes directos. Conceição mantuvo su actitud en la pelea y siguió mejor durante toda la pelea mientras Valdez parecía incómodo, encerrado, sin encontrar la distancia para amenazar. Entonces Conceição mantuvo el control en el escenario en los siguientes tres rounds. Consciente de que estaba en desventaja en la pelea, Oscar Valdez se lanzó al ataque en el sexto round y finalmente logró aplicar buenos golpes, pero nada que hiciera perder la confianza del brasileño. El campeón trató de presionar y Conceição pareció perder algo de su calma, hasta el punto de golpear la parte posterior de la cabeza del oponente y tener 1 punto deducido en el noveno asalto. El tramo final de la pelea fue franco y ambos mostraron agresividad. Al comienzo de la ronda de 10 “, el brasileño hizo swing a su oponente con un gancho de izquierda, pero Valdez se recuperó y se fue a la cima, empujando al brasileño contra las cuerdas, sin, sin embargo, todavía parecer amenazar la victoria de Bahia. En las dos últimas rondas, Oscar Valdez fue todo o nada. Pareciendo estar seguro de la victoria, Robson prefirió esquivar, dando vueltas alrededor del ring. La acción final del mexicano parece haber influido en la decisión de los jueces, quienes por unanimidad terminaron dando el triunfo al actual campeón, que se fue a casa con el cinturón con la cara hinchada por el brasileño. Nakatani detiene a Acosta y retiene el cinturón mosca de la OMB

