Belfort KOS1 a Holyfield en Hollywood, Florida La leyenda de UFC de 44 años, Vitor Belfort, logro un sorpresivo un nocaut técnico en el primer asalto sobre el ex campeón de peso pesado de 58 años Evander Holyfield (44-11-2, 29 KOs) el sábado por la noche en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida. . Belfort derribó a Holyfield con un uppercut, luego consiguió la detención del árbitro con su andanada de seguimiento. El tiempo era 1:49. Holyfield se quejó de la detención del combate y dijo que no estaba herido. Belfort llamó a Jake Paul en un ganador de $ 30 millones que el ganador se lleve todo el dinero. La oferta también está abierta para Canelo, aunque eso es menos de lo que normalmente lleva. Es un combate de boxeo entre leyendas de UFC, Anderson Silva venció con un brutal nocaut en el primer asalto sobre Tito Ortiz. Ortiz presionó agresivamente a Silva, quien contraatacó y lastimó a Ortiz. Luego lanzó a Ortiz a la lona para el conteo. Silva derrotó al ex campeón de peso mediano del CMB Julio César Chávez Jr. en junio, por lo que puede boxear a un nivel decente. En una eliminatoria de peso súper pluma de la AMB, Jono Carroll (22-6, 5 KOs) ganó una cerrada decisión mayoritaria de diez asaltos sobre Andy Vences (23-3-1, 12 KOs). Vences tenía a Carroll bastante destrozado en la octava ronda. Los médicos le dieron a Carroll una buena mirada después de la ronda, que pareció despertar a Carroll, quien luego se recuperó en las dos últimas rondas. Al final, los puntajes fueron 95-95, 97-93, 97-93 para Carroll. Vences pareció sorprendido cuando se anunció la decisión. El ex campeón de peso pesado de la AMB, David Haye (29-4, 26 KOs) venció a Joe Fournier (9-1, 9 KOs) durante ocho rondas de dos minutos sin incidentes que parecían una sesión de sparring. Haye nunca se detuvo y ganó fácilmente 79-72, 80-71, 79-72. Después de la pelea, Haye llamó al campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury. Declaraciones de Belfort-Holyfield En controvertida decisión Valdez retiene ante Conceição en Tucson

