Vitor Belfort: “Fue un momento legendario para mí estar en esta gran noche. Estoy muy bendecido. Fue un gran ambiente aquí, grandes peleas y competencia. Todos podemos aprender del deporte del boxeo sobre cómo adaptarnos. Deberíamos cuidarnos más los unos de los otros en este gran país de América. Nunca juzgas cuántas victorias tienes, juzgas por la calidad de tus oponentes. Cuando luchas contra alguien, los dos guerreros se respetan de inmediato. Para mí poder competir con Holyfield es un sueño. Sí, desafío a Jake Paul a que un ganador de treinta millones de dólares se lleve toda la pelea, no puede decirme que no, necesita una pelea de verdad “.



Evander Holyfield: “No pude recuperarme como solía hacerlo. Dejé que se acercara demasiado. Pero es fuerte y me empujó, pero no me lastimé. No estoy herido en absoluto. Sí, todavía estoy interesado en pelear contra Mike Tyson “.

Anderson Silva: “Estoy muy feliz, mi equipo y yo trabajamos muy duro. Solo trato de disfrutar cada momento dentro del ring. Gracias a Dios por darme una vez más para hacer mi trabajo. El entrenamiento es duro y eso me hace sentir preparado para todo dentro del ring. Todo el equipo me empuja todos los días. Preparo mi cuerpo y mi mente para la guerra y esta noche gané. No estoy seguro de lo que sigue, solo ir a casa y estar con mi familia “.

David Haye: “Ahora siento que estoy listo para hacer grandes cosas. Salí e hice exactamente lo que iba a hacer. Tyson Fury ha estado en mi mente durante mucho tiempo desde 2013 cuando teníamos programado pelear. Siempre quise esa pelea y lo he visto mejorar cada vez más. Sé que puedo vencerlo, conozco su estilo, sé lo que hace bien. Mis atributos no funcionan para su estilo y él y su equipo lo saben “.

Jono Carroll: “Es fantástico conseguir esta gran victoria, ha sido un año muy duro. Pero dicen que tienes que sacrificarte para tener éxito en la vida. Nunca ha sido una cuestión de si, solo cuando voy a lograr estos objetivos. Y ahora, en 2022, estoy preparado para luchar por un título mundial y convertirme en campeón mundial. Cuando me convierta en campeón mundial, podré construir sobre el próximo capítulo de mi vida. Una victoria como esta noche y todo vale la pena “.