WBC listo para su convención mundial 60 en Acapulco Por. Víctor Cota La convención anual del WBC número 60 será celebrada del 6 al 11 de noviembre del 2022 en el puerto de Acapulco en el hermoso Hotel Palacio Mundo Imperial. Y aunque nuestras actividades inician oficialmente mañana, muchos de nuestros miembros ya han iniciado actividades con la firme intención de estar listos para todos los convencionistas. Como es una costumbre inveterada el Consejo Mundial de Boxeo inició los trabajos de su convención anual #WBC60 esta mañana en Acapulco teniendo como escenario el Salón Ejecutivo 1 del Hotel Palacio Mundo Imperial en donde los primeros que se reunieron fueron los miembros del Comité de Clasificaciones que dirige el estadounidense Dean Lohuis. Estuvo presente el presidente del organismo Lic. Mauricio Sulaimán a fin de dar las indicaciones pertinentes de siempre. Los trabajos empezaron con las divisiones de pesos pequeños y se calcula que durarán el resto del día y mañana, cuando se determine lo conducente en los pesos grandes. Por supuesto, la totalidad de los miembros del comité de clasificaciones son expertos en el tema y las listas a las que dan forma han sido desde siempre las mejores. Estaremos informando. Morrell Jr: Estoy listo para todos Like this: Like Loading...

