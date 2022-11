Actualidad en el boxeo Durante la transmisión del sábado de Showtime Championship Boxing, se anunció que Showtime cerrará el año el 17 de diciembre con una eliminatoria de peso ligero de la AMB entre Michel “La Zarza Ali” Rivera (24-0, 14 KOs) contra Frank “The Ghost” Martin (16- 0, 12 KO). Rivera actualmente está clasificado como WBA #2, IBF #6, WBO #10 y WBC #12, mientras que Martin está clasificado como WBA #10. ProBox TV anunció que su programa del 2 de diciembre desde el ProBox TV Event Center en Plant City, Florida, contará con un atractivo choque invicto entre el peso crucero #10 de la OMB, “Bulletproof” Brandon Glanton (17-0, 14 KOs) y el #6 de la OMB, David. Luz “La Gran Blanca” (19-0, 12 KOs). El Comité de Campeonato de la OMB ordenó a los campamentos de Jessie “Bam” Rodríguez y Cristian González que comiencen las negociaciones para luchar por el título vacante de peso mosca de la OMB. Si no se llega a un acuerdo antes del 14 de noviembre, se ordenará una subasta. La oferta mínima aceptable es de $80,000. Anteriormente, el cinturón estaba en manos de Junto Nakatani, quien subió una división de peso. Arranca en Acapulco la 60 Convención Anual del WBC WBC listo para su convención mundial 60 en Acapulco Like this: Like Loading...

