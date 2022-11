Arranca en Acapulco la 60 Convención Anual del WBC Por Boxing Bob Newman El WBC inauguró extraoficialmente su 60° convención anual en el Palacio Mundo Imperial, en Acapulco, México. Si bien muchas de sus convenciones se han llevado a cabo en México, incluidas la Ciudad de México y Cancún, así como Tijuana para la convención de mujeres, Acapulco es la primera para el Consejo. Si bien hoy fue un día de llegada para muchos de los delegados, se ofrecieron varias actividades durante el día, como golf, tenis y pesca, por nombrar algunas. Por la noche, se llevó a cabo un cóctel al aire libre en la plaza al aire libre en un extremo de este vasto complejo que incluye tres edificios de hotel reales y un Centro de Convenciones. Varios ex campeones, incluidos Antonio Tarver, Riddick Bowe, Jeff Fenech y Edgar Sosa entre muchos otros estuvieron presentes. Con más de 40 convenciones de los cuatro principales organismos sancionadores bajo el cinturón de este escritor, ¡no creo haber visto un cóctel tan masivo! Los refrigerios fluían y las canciones se cantaban en el micrófono abierto. La convención se abre oficialmente mañana por la mañana con la pompa y la circunstancia tradicionales de las ceremonias de apertura que se llevarán a cabo en el centro de convenciones en los terrenos del complejo. Actualidad en el boxeo Like this: Like Loading...

