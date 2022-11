Yerbossynuly en coma en Hennepin Luego de la derrota por KO del sábado contra el campeón de peso súper mediano de la AMB, David Morrell, Aidos Yerbossynuly fue llevado al Centro Médico del Condado de Hennepin para su evaluación. Se descubrió que Yerbossynuly había sufrido un hematoma subdural en la pelea y fue puesto en coma inducido. Fue un combate brutal. Según CompuBox, Yerbossynuly recibió 167 golpes de poder de Morrell, quien es un gran golpeador, pero Yerbossynuly siguió peleando valientemente a pesar del castigo que estaba recibiendo. Pensamientos y oraciones por un verdadero guerrero del ring. Morrell emitió un comunicado en las redes sociales: “Fue un gran momento para mí pero a la vez súper duro para los demás. Oremos por una recuperación súper rápida para Aidos. Dios los bendiga y esté con ustedes”. Sunny Edwards critica a JC Martínez Arranca en Acapulco la 60 Convención Anual del WBC Like this: Like Loading...

