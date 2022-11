Morrell Jr: Estoy listo para todos Con el campeón indiscutible de peso súper mediano Canelo Álvarez fuera por una lesión y los contendientes David Benavidez y Caleb Plant peleando entre sí, el campeón de peso súper mediano “regular” de la AMB, David Morrell, Jr., no está seguro de cuál será su próximo movimiento después de su victoria por KO ante el retador obligatorio Aidos Yerbossynuly el sábado por la noche en Minneapolis. “No creo que nadie me tenga miedo, respeto a todos en esta división”, dijo Morrell. “Sé que están al tanto de mí. Saben exactamente quién es David Morrell Jr. y que vendrá por todo. Quiero a David Benavidez, pero no me importa. Estoy listo para todos”. * * * Después de la pelea, Yerbossynuly fue llevado al Centro Médico del Condado de Hennepin para su evaluación. WBC listo para su convención mundial 60 en Acapulco Morrell noquea a Yerbossynuly y retiene el título de la AMB Like this: Like Loading...

