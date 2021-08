AMB planea eliminar títulos interinos Para: Promotores de la AMB

De: Comité de Campeonatos

Ref: Títulos Interinos Estimados señores, El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo ha decidido retirar todos los títulos de campeonato interinos aprobados hasta ahora a la luz de la resolución de eliminar a todos los campeones interinos. Sin embargo, serán aprobados como peleas de eliminación. El Comité de Campeonatos de la AMB estudiará caso por caso para decidir qué campeones interinos recibirán la orden de pelear contra los campeones. Atentamente, Presidente del Comité de Campeonatos

