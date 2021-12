Vlasov y Batyrgaziev triunfan en Rusia En un choque de ex retadores al título mundial, el peso semipesado # 4 de la OMB Maxim Vlasov (46-4, 26 KOs) venció por decisión unánime en diez asaltos al ex retador al título de la AMB Felix Valera (19-5, 16 KOs) el viernes por la noche en el Soviet, Palacio de deportes en Moscú, Rusia. Recuperándose de su estrecha derrota por el título mundial de la OMB ante Joe Smith Jr. en abril, Vlasov derribó a Valera en el segundo round y dos veces en el cuarto round, sin embargo, el muy duro Valera logró aguantar durante los diez rounds completas. El medallista de oro olímpico de peso pluma 2020 Albert Batyrgaziev (5-0, 5 KOs) logro un triunfo por nocaut técnico en el cuarto asalto sobre el ex retador al título mundial Franklin Manzanilla (20-8, 19 KOs). Batyrgaziev presionó a Manzanilla durante toda la pelea y lo derribó dos veces en el cuarto round para terminarlo. El invicto superligero Khariton Agrba (7-0, 4 KOs) detuvo a Petr Petrov (42-7-2, 23 KOs) de 38 años en tres rounds. Quizás recuerden que Petrov ganó el torneo de peso ligero Boxcino de ESPN en 2014. Falcao regresa el 19 de febrero en Massachusetts

