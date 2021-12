Falcao regresa el 19 de febrero en Massachusetts El peso súper mediano Yamaguchi Falcao (19-1-1, 8 KOs) se enfrenta a Fernando Ezequiel Farias (10-1-2, 4 KOs) en el evento principal de “Down & Dirty” el 19 de febrero en Melrose Memorial Hall en Melrose, Massachusetts. Originario de Brasil pero viviendo y entrenando en Florida, el medallista de bronce olímpico de 2012 Falcao ganó sus tres peleas en 2021 mientras capturaba los títulos WBC Latino, WBA Fedecaribe y ABF Continental Americas. Falcao-Farias está programado para diez rounds por el título latino del WBC de Falcao. En la pelea co-estelar de la noche, el peso mediano en ascenso Connor Coyle (14-0, 6 KOs) se enfrenta a Martel Fidel Rios 23-20-4, 13 KOs). La cartelera contará con destacados locales Alejandro Paulino, Sean Bey, Eric Goff, Donnie Palmer y Gabriel Morales en combates separados. En breve se anunciarán combates adicionales y oponentes de la cartelera secundaria. Presentado por Reyes Boxing, las entradas para “Down & Dirty” ya están a la venta. La tarjeta también se transmitirá en Throwdownsports.com. Vlasov y Batyrgaziev triunfan en Rusia Ali Izmailov regresa el 7 de enero en Florida

