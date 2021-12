Ali Izmailov regresa el 7 de enero en Florida El peso semipesado clasificado WBC # 13 y WBO # 14 Ali Izmailov (6-0, 4 KOs) volverá a la acción contra la estrella Panameña, Israel Duffus (20-7, 17 KOs) en la cartelera no televisada del ShoBox del 7 de enero: el evento será en la Nueva Generación del Caribe Royale Resort en Orlando, Florida. La pelea con Duffus será la segunda de Izmailov con el nuevo entrenador John David Jackson. “Soy dos veces más boxeador que la última vez que me vieron”, dijo Izmailov a través de un intérprete. “He tenido más tiempo para trabajar con John David Jackson y con todo lo que me está enseñando, me he convertido en un nuevo tipo de animal. Me verás destrozar la cabeza y el cuerpo con una presión inteligente sin parar ”. “Voy a destrozarlo. ¿Debería demolerlo si puedo o simplemente golpearlo hasta que ya no quiera seguir? Lanzaré con poder desde nuevos ángulos y en hermosas combinaciones. Mi gancho de izquierda al hígado va a doler mucho “. Jackson agregó: “Ali se está convirtiendo rápidamente en un boxeador muy versátil. Como saben, puede golpear, pero sus habilidades de boxeo están tan subestimadas porque aún no las ha usado. Su oponente será algo astuto al principio, pero después de que Ali comience a golpear su cuerpo, la pelea debería cambiar rápidamente a su favor. Escucha y aprende rápidamente “. Falcao regresa el 19 de febrero en Massachusetts Casimero sigue campeón de peso gallo de la OMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.