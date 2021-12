Casimero sigue campeón de peso gallo de la OMB El Comité del Campeonato Mundial de la OMB ha revisado la evidencia médica proporcionada por John Riel Casimero y dictaminó que Casimero mantendrá su estatus de campeonato de peso gallo de la OMB. Casimero estaba programado para defenderse del retador obligatorio Paul Butler el 11 de diciembre, pero Casimero se retiró antes de la pelea debido a una enfermedad. La OMB le dio a Casimero diez días para entregar prueba de su condición, la cual ha cumplido. A Butler se le ofreció la oportunidad de enfrentar a Joseph Agbeko por un título interino, que Butler rechazó. El Comité del Campeonato Mundial de la OMB le dio a Probellum 15 días para determinar si procedería a reprogramar la pelea obligatoria Casimero-Butler. El Comité también prohibió a Casimero pelear contra el YouTuber Jormiel Labador en una pelea de PPV el 28 de diciembre o tomar cualquier otra pelea antes de hacer su defensa obligatoria. Chavez Jr: tuve conversaciones con Jake Paul

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.