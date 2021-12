Eventos de cierre del boxeo 2021 Desafortunadamente, la pelea de unificación de peso mediano GGG-Murata programada para esta semana se canceló debido al cierre de la frontera de Japón a los extranjeros para evitar la propagación de la variante Omicron del coronavirus. Sin embargo, todavía queda una pelea por el título mundial más en 2021. El viernes (31 de diciembre), el campeón súper mosca de la OMB, Kazuto Ioka, defiende su título contra Ryoji Fukunaga en Tokio. Ioka es un campeón mundial de cuatro divisiones. No hay televisión de EE. UU. A partir de ahora. 2022 comienza con una explosión. Un pago por evento de peso pesado de $ 39.99 el sábado (1 de enero) ofrece cinco peleas desde el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida. Los eventos de PPV son: Luis Ortiz contra Charles Martin

Frank Sanchez contra Carlos Negron

Jonathan Rice contra Michael Coffie 2

Gerald Washington contra Ali Eren Demirezen

Viktor Faust contra Iago Kiladze Antes del PPV, FS1 transmitirá parte de la acción de la cartelera (los boxeadores están por confirmar). Por cierto, el PPV de boxeo comienza a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT, por lo que irá cara a cara con el final del Rose Bowl (probablemente una explosión) y el Sugar Bowl sin sentido. No hay conflicto con ninguno de los juegos de semifinales del campeonato nacional CFP. Entrevista: Pinklon Thomas Vlasov y Batyrgaziev triunfan en Rusia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.