Por Ray Wheatley – World of Boxing

El ex campeón de peso pesado del CMB, Pinklon Thomas (43-7-1, 34 KOs) habla con Peter Maniatis sobre derrotar a Tim Witherspoon por la corona de peso pesado del CMB, defender con éxito contra Mike Weaver, perder el título mundial ante Trevor Berbick, ser detenido por Mike Tyson, y qué gran hombre fue Angelo Dundee.

TIM WITHERSPOON

(Pinklon Thomas superó en puntos a Tim Witherspoon por decisión mayoritaria de doce asaltos para capturar el campeonato del CMB el 31 de agosto de 1984 en Las Vegas)

“Fue un clásico hombre de pelea contra Tim Witherspoon. Tenía al entrenador Slim Jim Robinson de South Philly. Mi entrenador fue George Benton del norte de Filadelfia. Ambos se habían enfrentado en los aficionados. Ambos tenían ese estilo de Filadelfia. Quería mostrar las habilidades de Georgie Benton. Estoy seguro de que Tim quería mostrar las habilidades de Slim Jim Robinson. Quería superarlo, superarlo y superarlo. Lo hice. Hice eso en el ring, pero fuera del ring, Tim y yo éramos grandes amigos “.

MIKE WEAVER

(Pinklon Thomas defiende la corona de peso pesado del CMB con éxito al detener a Mike Weaver en ocho asaltos el 15 de junio de 1985 en Las Vegas)

“Weaver había noqueado a Big John Tate en los últimos trece segundos del decimoquinto asalto de su pelea. Mike luchó contra Larry Holmes. Creo que Larry ganó en la decimotercera ronda. Mike fue un gran golpeador. Tenía un gran acondicionamiento. Mike tenía todos los músculos y eso era muy intimidante. Tuve que morder la bala. Tenía que tener más corazón que experiencia para superar lo que tenía que pasar. Para llegar a donde quería ir. Eso es lo que me impulsó a seguir adelante: mi corazón y mi jab de izquierda. Eso fue natural “.

TREVOR BERBICK

(Trevor Berbick superó a Pinklon Thomas en doce asaltos para capturar la corona de peso pesado del CMB el 22 de marzo de 1986 en Las Vegas)

“Pasaron muchas cosas en ese momento. Fue un movimiento político. Un movimiento político en el que realmente no quiero meterme. Berbick y yo éramos los únicos que no estábamos conectados con Don King. Creo que una semana antes de la pelea llegaron a Berbick. ¿A quién crees que van a ir si llega hasta el final? No estoy diciendo que debería haber ganado la pelea sin importar nada. Creo que la pelea estuvo cerrada. No estaba estresado. Yo fui campeon del mundo. Creo que si estuviera en la camarilla, habría mantenido mi título “.

MIKE TYSON

(Mike Tyson detuvo a Pinklon Thomas en la sexta ronda para retener las coronas de peso pesado del CMB y la AMB el 30 de mayo de 1987 en Las Vegas)

“Mike salió fuerte como siempre lo hace. Después de la segunda ronda, tomé el control. No me estaban golpeando. Estaba usando el jab. La tercera ronda fue pareja. Cuarto creo que gané. El quinto al que arranqué. Algo pasó. Mis guantes se partieron. Iba a llevar a Tyson a la tintorería. Otras dos o tres rondas lo habría conseguido. Desafortunadamente, mis guantes se partieron. Tuvieron que cortar los guantes. Tomó diez minutos conseguir otro par de guantes. Estaba realmente frustrado y molesto. Tenía un hombro derecho roto. No pude levantar mi mano derecha. Me golpearon con diecisiete golpes sin respuesta y caí. Sabía que tenía que volver a levantarme y no quería que me descartaran. No pude continuar. Me levanté. Así fue la pelea. Solo Mike Tyson y yo y el Señor sabe lo que estaba pasando en esa pelea. Mike hoy no es como la persona que era cuando estaba peleando. Mike es una mejor persona ahora. Amo a Mike ahora. Tengo mucho respeto por Mike “.

ANGELO DUNDEE (entrenador de Pinklon Thomas)

“Angelo fue mi entrenador, mi mentor y mi papá. Él era todo hombre. Era un tipo al que podía llamar por la mañana o por la noche. Me presentó a todos. Me dijo que era “el más grande”. Dije que no, Ali es el mejor. Dijo que no, eres el mejor porque cambiaste tu vida cuando te limpiaste y dejaste las drogas. Aprender a vivir de nuevo y hacer lo correcto. Era un chico humilde. Aprendí mucho de Angelo. Todavía extraño a ese anciano “.