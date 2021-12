Ortiz favorito para derrotar a Martín Tenemos algunas probabilidades de boxeo de Bet365 por el pago por evento de peso pesado de $ 39.99 el día de Año Nuevo desde el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida. En el evento principal, Luis Ortiz es un favorito 5: 1 sobre Charles Martin, Frank Sánchez es 25: 1 sobre Carlos Negron, Jonathan Rice abrió como un perdedor de +250, luego se apostaron rápidamente a +120 para su revancha con Michael Coffie. (-164), y Viktor Faust es un favorito 50: 1 sobre Iago Kiladze. La pelea entre Gerald Washington y Ali Eren Demirezen está fuera del tablero hasta ahora. Entrevista: Pinklon Thomas

