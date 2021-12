El entrenador de Kambosos, Akkawy, recibe su cinturón del WBC Por Ray Wheatley – World of Boxing Mick Akkawy, el entrenador australiano de la AMB, la FIB, la OMB, el campeón de peso ligero de la franquicia del CMB, George “Ferocious” Kambosos, recibió el cinturón de entrenador del CMB para entrenar a Kambosos por su sorpresiva victoria sobre Teofimo López el 27 de noviembre en el Madison Square Garden en Nueva Ciudad de York. El cinturón está diseñado con la forma de la toalla tradicional que usan los entrenadores de boxeo. “George me dio el cinturón del CMB cuando llegó a casa desde Estados Unidos”, dijo Akkawy. “Había vuelto a casa en un vuelo anterior. Había trabajado con George para su pelea eliminatoria de la FIB con Lee Selby en Australia e Inglaterra. Luego trabajamos juntos para la pelea de Teófimo López durante varios meses cuando la pelea se pospuso varias veces. Tuvimos buenos compañeros de entrenamiento en Lenny Zappavigna y Terry Nicholas en Australia. “Fuimos a los Estados Unidos dos semanas antes de la pelea de López y tanto Javiel Centeno como yo preparamos a George para su desafío por el título mundial contra Teófimo López. Fue genial trabajar con Javiel ya que es muy profesional. Ambos dimos instrucciones entre rondas sin problemas. Fue un esfuerzo de equipo y George hizo todo bien en la noche. Nota: El hijo de Mick Akkawy, Bilal, es un ex súper peso mediano de clasificación mundial que fue compañero de entrenamiento de Saul Canelo Alvarez durante mucho tiempo. Fury-Whyte por titulo WBC en el limbo / Ruiz y Helenius se mencionan Ortiz favorito para derrotar a Martín

