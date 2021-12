Fury-Whyte por titulo WBC en el limbo / Ruiz y Helenius se mencionan Una demanda de $ 10 millones por parte del retador obligatorio del WBC, Dillian Whyte, no le sienta bien al promotor del Salón de la Fama Bob Arum, quien co-promueve al campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury. “Le hemos ofrecido un trato con el 25 por ciento y una garantía y lo dejamos negociar con eso, pero nuevamente dice que quiere ocho cifras, más de diez millones, lo cual está fuera de discusión. No sé de qué está hablando ”, dijo Arum a IFL TV. “El WBC habla de un 25 por ciento y un 75 por ciento para el campeón, pero él necesita llegar a la mesa con un tipo de negociación normal”. Con Whyte actualmente involucrado en un procedimiento de arbitraje con el WBC, Arum declaró que Andy Ruiz y Robert Helenius son “los dos tipos principales” que él y Frank Warren están considerando como el próximo retador de Fury. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Un complicado proceso en la familia El entrenador de Kambosos, Akkawy, recibe su cinturón del WBC

