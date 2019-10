Videos de Entrenamientos de Oleksandr Usyk en Chicago Por Przemek Garczarczyk Oleksandr Usyk sabe cómo entretener a los fanáticos tanto en el ring y cuando no está peleando. Bienvenido a The USYK SHOW. Sábado, Wintrust Arena, Usyk-Witherspoon + Bivol-Castillo, pelea por el título de peso semipesado de la AMB. Torres busca venganza en Telemundo el viernes Round 12 con Mauricio Sulaiman

