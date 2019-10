Torres busca venganza en Telemundo el viernes Boxeo Telemundo continúa su serie de otoño del trigésimo aniversario el viernes con una revancha y “Guerra Civil” entre los rivales de la Ciudad de México, Armando “Alacran” Torres (24-18, 18 KOs) y el ex campeón mundial Ganigan “Maravilla” López (36- 9, 19 KOs). El evento principal de 10 rounds es por el título vacante Latino Fly del Consejo Mundial de Boxeo y tendrá lugar en el famoso Blackberry Auditorium en la Ciudad de México. All Star Boxing – Felix Tuto Zabala Jr. y Producciones Deportivas – Ricardo Maldonado promoverán el evento. El récord de Torres es muy engañoso al haber peleado bien contra los mejores de la división y posee una victoria sobre el ex campeón mundial Sammy Gutiérrez. Él y López se enfrentaron en 2011, donde López ganó por decisión. Torres siente que es un boxeador mucho mejor desde entonces y que saldrá victorioso esta vez. ¿Qué recuerdas de tu pelea con López? Lo recuerdo muy bien. La pelea fue el 8 de enero de 2011. Acepté la pelea con un aviso de aproximadamente 20 días en diciembre. Nunca antes había enfrentado un zurdo y me costó mucho adaptarme. Eso fue antes y esto es ahora. El viernes será una historia y un resultado muy diferente. ¿Cómo describirías tu estilo de pelea? Realizo los ajustes necesarios si es necesario, pero definitivamente puedo ir cara a cara si lo necesito. ¿Qué haría una victoria el viernes para tu carrera? Muchas oportunidades de seguro. Tengo la oportunidad de estar en el top 15 del ranking mundial para uno y elegible para una pelea por el título mundial. ¿Te estás enfocando en un nocaut desde que la primera pelea fue a la distancia con López ganando? Estoy preparado para llegar a la distancia completa, pero un nocaut sería mucho mejor para mí. Dada su historia con López y sus estilos, ¿qué tipo de pelea deberían esperar ver los fanáticos? Nos conocemos muy bien pero soy un luchador muy mejorado. Las rivalidades de la ciudad son peleas especiales, especialmente entre dos luchadores mexicanos. Hay mucho orgullo personal y mucho en juego para los dos. Todo esto conducirá a una pelea explosiva. # # # El evento principal de la noche presenta al artista de peso mosca y favorito de Telemundo, Giovanni “Coloradito” García Barragán (5-2-1) contra Sergio “Checo” Mejía (3-3) en ocho rounds. La pelea de atracción especial presenta un combate de ocho rounds en la división de peso pluma Edwin “Pupo” Palomares (12-2, 3 KOs) se enfrenta a Flavio Cesar Hernández (2-2). Palomares es promovido por el miembro del Salón de la Fama Humberto “Chiquita” González, quien apoyará a su prospecto el viernes por la noche. “El Maravilla” López vs. “Alacran” Torres se transmite el viernes 11 de octubre a las 11: 35EST / 10: 35 CT Verifique los listados locales en Telemundo. EE. UU. y en Wasssport.TV en México. Entradas disponibles El campeón welter Errol Spence en el hospital por un accidente automovilístico Videos de Entrenamientos de Oleksandr Usyk en Chicago

