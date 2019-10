El campeón welter Errol Spence en el hospital por un accidente automovilístico El campeón de peso welter del WBC / FIB Errol Spence Jr. sufrió lesiones graves en un accidente automovilístico a las 3 de la mañana esta mañana en Dallas, Texas. La policía dice que Spence perdió el control de su Ferrari blanco mientras viajaba a gran velocidad. El auto del campeón rodó varias veces y Spence, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, fue expulsado del vehículo. Lo llevaron al Centro Médico Metodista de Dallas, donde lo están tratando en la Unidad de Cuidados Intensivos. Spence derrotó a Shawn Porter en una guerra de doce asaltos para unificar los cinturones del WBC y la FIB hace solo 12 días. Torres busca venganza en Telemundo el viernes

