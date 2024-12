Vargas, Guerrero make weight Antonio Vargas 117.2 vs. Winston Guerrero 117.8

(WBA interim bantamweight title) Javon ‘Wanna’ Walton 135 vs. Erik Hanley 133

Dainier Pero 236.8 vs. Walter Burns 225.8

Tammara Thibeault 160 vs. Natasha Spence 158.6

Jeovanny Estela 153.6 vs. Jocksan Blanco 153.2

Gurgen Hovhannisyan 275 vs. Patrick Mailata 309.4

Hendri CedeƱo 142 vs. Luis Hernandez Ramos 146.2

Jamar Pemberton 162.8 vs. Kahlil Mitchell 164

Antraveous Ingram 153.2 vs. Freddy Espinoza 156.4

Fradimil Macayo 134.8 vs. Oscar Escandon 138

Alex Bray 154 vs. Gaston Rios 151.6 Venue: Caribe Royale, Orlando, Florida

Promoter: Boxlab Promotions

TV: DAZN Holmes tops Junior, remains unbeaten

