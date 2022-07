Vaquero Navarrete insiste enfrentar a Shakur Stevenson Por.David Torres-Izquierdazo Boxeo Aunque le interesaría enfrentar a Oscar Valdez, Emanuel “Vaquero” Navarrete no desiste de buscar la pelea y preferiría medirse con Shakur Stevenson si lo que quiere es trascender y crecer. Hace unas semanas estuvo muy cerca de concretar la pelea con el estadounidense, pero al final la negociación falló. La afición le pide una guerra con Oscar Valdez y el Vaquero Navarrete estaría dispuesto a hacerla, pero preferiría al estadounidense. “Lo principal es crecer, trascender”, dijo Navarrete en entrevista con IZQUIERDAZO. “Y de ganarle a Valdez o pelearle a Shakur, creo que es más importante Shakur”. El pasado 30 de abril Stevenson venció a Oscar Valdez para convertirse en campeón unificado superpluma, por eso le interesa más Shakur. “Sería más importante por lo ocurrido en su último combate”, consideró. “Es una pelea importante”. Luego de que estuvo muy cerca de cerrarse la pelea contra Shakur Steveson, pero al final algo falló, sabe que es una pelea que necesita su carrera. “Sí, obviamente me ilusiona pelearle a Shakur”, aseguró el campeón pluma de la OMB. “Es de las peleas importantes que creo yo mi carrera necesita”. Cuando se enteró de la posibilidad de medirse al campeón estadounidense se ilusionó, pero no se desespera de que no se haya podido concretar. “Estaba fascinado, encantado”, dijo. “Yo quería la pelea, pero son cosas que pasan y quizá no es mi momento”. Por ahora, y ya entrenando en Tijuana, Emanuel Navarrete se alista para defender su título con Eduardo Báez, pelea que se realizará el 20 de agosto. “Yo estoy tranquilo, tengo pelea y no tengo de que preocuparme ni precipitarme”, manifestó. “Entonces trato de llevar las cosas con calma”. Así, mientras llega la pelea con Báez y a la espera de que pronto podría concretarse el choque con Shakur, en su mente solo está prepararse. “No hay más que comentar de esa pelea con Shakur”, concluyó. “Más adelante quizá se pueda realizar y lo que queda es seguir preparándome y mejorar en lo personal”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Hace 4 años, mi vida cambió Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.