Pulev favorito contra Chisora El peso pesado Kubrat Pulev es favorito 3:1 sobre Derek Chisora ​​para su revancha el sábado en The O2 en Londres. En la co-estelar, el peso súper welter Israil Madrimov es favorito 4:1 sobre Michel Soro en su revancha, que es una eliminatoria final por el título de la AMB. DAZN televisará. El campeón de peso pluma del WBC, Mark "Magnífico" Magsayo contra el ex campeón Rey Vargas es una pelea pick'em en el Alamodome en San Antonio, Texas. También en esa cartelera, el ex campeón mundial Brandon "The Heartbreaker" Figueroa es favorito 6:1 sobre Carlos Castro en una eliminatoria por el título de peso pluma del CMB. El peso ligero invicto Frank Martin estaba 16:1 contra Ricardo Núñez a diez asaltos. Showtime televisará. Además, el invicto superligero César "Rainman" Francis está 8:1 contra el ex campeón mundial Raymundo Beltrán en el Centro de Eventos ProBox en Plant City, Florida. Las peleas se pueden ver en ProBoxTV.

