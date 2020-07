Valdez-Velez es oficial para el 21 de julio en Las Vegas La primera serie de Top Rank en ESPN muestra dentro de la “burbuja” de MGM Grand concluirá con un héroe de acción de boxeo certificado listo para otra pelea de pies a cabeza. El ex campeón mundial de peso pluma Oscar Valdez, clasificado # 1 por el WBC y la OMB en el peso ligero junior, se enfrentará al ex retador del título mundial Jayson Vélez en el evento principal de 10 rounds el martes 21 de julio, dentro del MGM Grand Conference Center. En la co-estelar de ocho rounds, la sensación del nocaut en el súper mediano Edgar Berlanga (13-0, 13 KOs), que ha eliminado a 13 enemigos consecutivos en el primer round para comenzar su carrera profesional, buscará extender la racha contra Eric Moon (11-2, 6 KOs). El evento también destacará el tan esperado regreso de Kim Clavel, la peso mosca ligero invicta que ganó el Premio Pat Tillman 2020 por Servicio en los ESPY por su trabajo como enfermera de ancianos en Montreal durante la pandemia de COVID-19. Clavel, quien es promovida por Groupe Yvon Michel (GYM), peleará contra la invicta Natalie González en una pelea de ocho rounds. Valdez-Velez, Berlanga-Moon, Clavel-Gonzalez, y los combates de la cartelera serán televisados ​​en vivo por ESPN y ESPN Deportes a partir de las 8 pm ET / 5 pm PT. “Oscar Valdez quiere pelear contra el campeón mundial del WBC, Miguel Berchelt, y sé que Miguel no quiere nada más que pelear contra Oscar”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Oscar sabe que Jayson Vélez es un desafío serio que no puede pasar por alto. Este es un gran evento principal, y una carta profunda increíble, para cerrar nuestra primera ronda de espectáculos dentro de ‘Bubble’ “. Valdez (27-0, 21 KOs) ha ganado tres peleas desde su guerra de desgaste en marzo de 2018 contra Scott Quigg, cuando su mandíbula se hizo añicos en la quinta ronda de un combate de campeonato de 12 asaltos. Se tomó casi un año de descanso después de la pelea de Quigg y subió a las filas de peso ligero junior el año pasado. En su última salida, el 30 de noviembre en Las Vegas, sobrevivió a una caída de segunda ronda para noquear a Adam López en la séptima. Vélez (29-6-1, 21 KOs), de Juncos, Puerto Rico, casi ganó el título mundial de peso pluma de la FIB de Evgeny Gradovich en noviembre de 2014, pero tuvo un empate controvertido. Ha luchado desde el peso pluma hasta el peso ligero en los últimos años incluyendo la victoria por nocaut en marzo de 2018 sobre el ex campeón mundial Juan Manuel López. Vélez fue la mitad de un contendiente de la pelea del año en febrero, cuando derribó a Jaime Arboleda en el 12 °round, solo para perder un veredicto de decisión dividida por un solo punto en dos de las tarjetas de puntuación de los jueces. Nunca ha sido noqueado en una carrera que abarca casi 13 años. Valdez dijo: “Estoy listo para lo mejor de la división. Quiero ser un campeón mundial de dos divisiones, y la única forma de hacerlo es vencer a luchadores difíciles como Jayson Velez, quien ha desafiado por un título mundial y posee mucha experiencia. Además, estoy muy agradecido de estar luchando durante este momento crítico en el que el deporte del boxeo está volviendo a llamar la atención “. “Sabemos que ha habido discusiones sobre mí desafiando a Miguel Berchelt por su título mundial súper pluma del CMB, pero Vélez es el primero. Necesito vencer a Vélez primero si quiero pelear contra Berchelt, y espero una pelea muy dura. Quiero dedicar esta lucha a todas las enfermeras y médicos que trabajan duro en esta pandemia y a mi padre, Top Rank, y mi gerente, Frank Espinoza. No puedo esperar para volver al ring “. Vélez dijo: “Oscar Valdez es el mejor nombre que he tenido la oportunidad de enfrentar. Es un luchador joven e invicto que ya era campeón mundial y tiene hambre de otro título mundial. En esta etapa de mi carrera, veo cada pelea como si fuera la última oportunidad de lograr mi sueño. Es ahora o nunca. Vamos a hacer realidad ese sueño “. Berlanga, el temerario Brooklynite apodado “El Elegido”, se hizo cargo de César Núñez en 2:45 el pasado diciembre en la cartelera de Terence Crawford-Egidijus Kavaliauskas en el Madison Square Garden. Moon ha ganado cuatro de sus últimos cinco combates y ha sido noqueado solo una vez desde que se convirtió en profesional en julio de 2016. Ha peleado ocho o más rounds cinco veces. Berlanga dijo: “Realmente no he cambiado mucho sobre el entrenamiento debido a la racha de nocauts. La capacitación se trata de mejorar como boxeador. Tuve una buena carrera de aficionado, y eso viene de ser un buen boxeador técnico. Mi enfoque en el entrenamiento ha sido continuar mejorando mis habilidades bajo mi entrenador, Andre Rozier y Team Havoc ”. Clavel (11-0, 2 KOs) viene de la mejor victoria de su carrera en diciembre pasado, una decisión sobre Esmeralda Gaona Sagahon que le valió el cinturón de peso ligero NABF. El cinturón no estará en la línea contra González (6-0, 1 KO), un nativo de New Rochelle, Nueva York, quien fue dos veces campeón de los Guantes de Oro de Nueva York como aficionado. En acción de cartelera: El ex campeón mundial de peso pluma junior Isaac “Royal Storm” Dogboe (20-2, 14 KOs), en el camino de regreso después de las derrotas consecutivas contra Emanuel Navarrete, se enfrentará al dos veces retador al título mundial Chris “The Hitman” Avalos ( 27-7, 20 KOs) en una batalla de peso pluma de ocho rounds. Elvis “The Dominican Kid” Rodriguez (7-0-1, 7 KOs), quien viene de un KO en el primer round el 2 de julio contra Danny Murray, se enfrentará al veterano de Kenia, Dennis Okoth (4-3-1, 2 KOs) en seis rounds en peso welter junior. El destructor de peso pesado italiano Guido “The Gladiator” Vianello (7-0, 7 KOs) tendrá como objetivo lograr ocho nocauts en la mayor cantidad de peleas contra un oponente para ser nombrado en un seis rounds. Vianello, un olímpico de 2016, noqueó a Don Haynesworth en un round el 9 de junio. Raphael “Trouble” Igbokwe (14-2, 6 KOs), ganador de dos combates consecutivos, peleará contra Genc Pllana (8-1-1, 4 KOs) en una pelea de ocho rounds de peso súper mediano originalmente programada para el 16 de julio. Protocolo Sanitario del WBC apoya a los árbitros con mascarillas

