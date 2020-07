Protocolo Sanitario del WBC apoya a los árbitros con mascarillas En el marco del regreso del boxeo con nuevas normas y protocolos estrictos de higiene y protección debido a la pandemia de Covid-19, varias partes se han acercado al WBC para sugerir que los árbitros no usen máscaras faciales o protectores bucales durante su trabajo en el ring. El problema es que las máscaras limitan el paso del aire y dificultan el proceso normal de oxigenación. Después de que el Consejo Mundial de Boxeo consultó con varios expertos mundiales y su Comité Médico, se determinó que el uso de la máscara no es, de ninguna manera, perjudicial para el árbitro, por lo que no representa un riesgo para su salud. La decisión del uso de tapas bucales será para cada árbitro o comisión de boxeo donde tenga lugar la pelea. Es importante tener en cuenta que de acuerdo con el protocolo propuesto por el WBC, el árbitro, los boxeadores y todo el personal que participa en un evento de boxeo, necesariamente pasan por una prueba COVID-19 antes de ingresar a la arena, además de las pruebas iniciales y seguimientos médicos. El uso de mascarilla es obligatorio para la mayoría de los presentes como una precaución adicional para todos, y si el árbitro se siente cómodo, debería poder usarlo tal como usan guantes de látex. El protocolo emitido por el WBC para las tarjetas de boxeo a puertas cerradas se ha implementado con éxito en varias ciudades de todo el mundo, en esta etapa del reinicio del boxeo. Valdez-Velez es oficial para el 21 de julio en Las Vegas Kabayel-Lazaridis por título continental de la AMB será con público en Alemania

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.