Kabayel-Lazaridis por título continental de la AMB será con público en Alemania Agit Kabayel y Evgenios Lazaridis entrarán al ring en el Seebuhne Elbauenprk en Magdeburgo, Alemania, para disputar el campeonato continental de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el próximo sábado. Los boxeadores lucharán por el cinturón negro y dorado en un evento muy especial, ya que será la primera vez que se llevará a cabo un evento de asistencia masiva en Europa desde la ruptura de la pandemia. Las autoridades locales autorizaron una capacidad de 1,000 personas, lo cual es un gran avance en la reactivación del boxeo y es una gran noticia tanto para los fanáticos como para los boxeadores. Los organizadores locales tendrán un excelente protocolo de salud y cumplirán con todas las reglas para garantizar un gran evento. Kabayel, un nativo de Leverkusen de 27 años, está en la mejoría de su carrera y esta será su primera oportunidad de obtener un título regional que lo colocará en el mapa mundial del boxeo. Está invicto en 19 combates con 13 KOs. Su oponente es Lazaridis, de 32 años, que tiene 16 victorias, dos contratiempos y diez victorias antes del límite. Tiene la intención de sorprender a un Kabayel más joven e invicto en una batalla que será transmitido por ESPN. La AMB aplaude los esfuerzos de los promotores de todo el mundo y colabora directamente para reactivar el boxeo de una manera segura para favorecer a los atletas en estas circunstancias. Mauricio Sulaiman: Planeando durante la pandemia

