Mauricio Sulaiman: Planeando durante la pandemia Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / El Heraldo de México El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) celebrará su 58ª convención anual, del 12 al 15 de agosto, por medio de la cibertecnología; será un congreso “virtual”, así como le llaman ahora a la era digital. Decidimos seguir adelante con el evento, como si estuviéramos en San Petersburgo, Rusia, pues es ahí donde nos íbamos a reunir a finales del próximo mes, planes que noqueó la pandemia por el COVID-19. Estamos preparando todo como si fuéramos a tenerla de manera presencial. Durante estas reuniones se dan cita una gran cantidad de miembros de la comunidad del boxeo de todo el mundo, desde comisionados, oficiales de ring, promotores y mánagers, hasta campeones, medios de comunicación y aficionados. La ceremonia inaugural tiene un protocolo muy especial y resulta ser emotiva. Hemos tenido el gran honor de contar con la presencia de muchos presidentes de países e importantes personajes, quienes inauguran dichos eventos. Sin duda alguna, aún recordamos la presencia de Nelson Mandela, en Sudáfrica, la cual resultó inolvidable. Carlos Saúl Menem, en Buenos Aires, Argentina; Stjepan Mesic, en Croacia, y Gloria Macapagal Arroyo, en Filipinas, lo que demuestra que son las más importantes del año en nuestro deporte. Los seminarios de jueces y réferis sirven como certificación anual, y en los que se unifican criterios para todos los oficiales en el mundo. HISTORIA. Durante el evento que se tuvo con el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Foto: Especial Las reuniones de los comités resultan de gran importancia, pues se evalúa lo realizado, y se plantean los objetivos del siguiente año. Las clasificaciones de todas las divisiones, y la sesión de peleas mandatorias, es, sin duda, la que tiene mayor importancia, ya que ahí se define el futuro de cada división. Ya se tienen planeadas una gran cantidad de contiendas para realizarse en diversos países. Por lo pronto ya iniciaron actividades en Inglaterra; siguieron funciones en Las Vegas, EU, y entre julio y agosto, muchas naciones tendrán acción boxística como: México, Japón, Filipinas, Tailandia, China, Rusia, Alemania y Nicaragua, así como los propios territorios ingleses y norteamericanos, con programación constante de eventos. La primera pelea de campeonato mundial en el WBC se llevará a cabo el próximo 7 de agosto, en Reino Unido, con la defensa de nuestra campeona británica Terri Harper ante su compatriota Natasha Jonas; ocho días después, la sensación mexicana Julio César Martínez, que defenderá el título mosca ante el boricua McWilliams Arroyo, en Tulsa, Oklahoma, EEUU. CARISMÁTICO. El cómico Mario Moreno Cantinflas, junto a José Sulaimán y Muhammad Ali. Foto: Especial En peso ligero se anunció una serie de importantes carteleras, y pone a esta división como la de mayor atractivo en todo el boxeo. El monarca franquicia ucraniano del WBC, Vasiliy Lomachenko, unificará títulos con el estadounidense Teófimo López; Devin Haney (EU) hará una defensa de su campeonato con rival, fecha y lugar por definir. Mientras que el Venezolano Jorge Linares y el Dominicano Javier Fortuna se disputarán un trofeo muy especial, el cinturón diamante del WBC. Y finalmente Ryan García (EU) enfrentará al inglés Luke Campbell por el campeonato mundial interino, con fecha por designar. Otra división que está en llamas es la de los completos. El campeón WBC, Tyson Fury, de Inglaterra, se verá las caras por tercera ocasión con Deontay Wilder, de EEUU. Éste último, después de reinar durante cinco años, fue noqueado el pasado 22 de febrero, por lo que busca vengar su única derrota. CONTINÚA Siguen llegando las nominaciones para seleccionar a los Héroes de la Humanidad en cada uno de los 32 estados de la República Mexicana. Esas historias de tantos protagonistas anónimos, que salen día tras día a servir a quienes lo necesitan, en la que arriesgan su propia salud, e, inclusive, su vida por ayudar al prójimo, por lo que decidimos extender dichas designaciones hasta el 31 de julio, debido al gran interés por compartir estos sucesos tan relevantes en todo nuestro país. ¿Sabías que…? El inglés Sam Langford jamás fue reconocido como campeón mundial, aun cuando venció en el ring a muchos durante su época. La discriminación racial en su máxima expresión, junto con el terrible abuso de poder, lo privaron de ser nombrado como monarca. Langford derrotó en peso welter y en los completos, a excampeones y futuros monarcas e, inclusive, a quienes no ponían en juego sus respectivas coronas. Hay otros casos más como Joe Jeanette, Sam McVey y Harris Willis, pero el británico fue, sin duda, uno de los mejores de la historia y que ha sido olvidado. Anécdota de hoy En una de esas tantas pláticas que mi papá sostuvo con su ídolo, Muhammad Ali, él guardó con gran admiración una que lo hizo reflexionar durante el resto de su vida. Ali decía que “la vida es un breve pasaje del ser humano, ante la inmensidad del infinito”. Si uno compara la edad promedio, digamos 80 años, contra la del universo, es aún difícil de comprender lo diminuto que somos en la historia de la humanidad. Por eso Muhammad le comentó: “Mira, José. ¿Imagina tu vida parado en un desierto, tomando en tu puño 80 granos de arena, que representan las ocho décadas de vida que tendrás? Yo los pintaría con colores brillantes, y los soltaría a mis pies, para ver cómo desaparecen ante la grandeza de este despoblado, pero aún así, mis granitos quedarían para la eternidad; marcados con mi identidad, y trascenderán a las generaciones por venir”. Espinoza: Magdaleno-Navarrete deberían disputar el pluma de la OMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.