Espinoza: Magdaleno-Navarrete deberían disputar el pluma de la OMB Por Hesiquio Balderas El manager Frank Espinoza que representa a Jessie Magdaleno siente que el título vacante de 126 libras de la OMB debería ser disputado entre los ex campeones mundiales de 122 libras Jessie Magdaleno y Emanuel “Vaquero” Navarrete. “Queremos pelear contra Emanuel Navarrete, esa es la pelea que quiero para Jessie Magdaleno y Jessie quiere pelear. Ambos fueron campeones en las 122 y será una gran pelea. Jessie está listo para pelear “, dijo Espinoza. El título quedará vacante debido a la partida inesperada de Shakur Stevenson, quien dice que está subiendo a 130 libras. Navarrete recientemente renunció al título súper gallo de la OMB para buscar oro de peso pluma. “Navarrete es un campeón muy formidable y lo respetamos mucho. Es poderoso y sabemos que es un luchador de calidad. No es una pelea fácil, pero es una pelea que podemos ganar y Jessie lo quiere. Lo tomaremos enseguida, queremos que Navarrete sea el próximo “, concluyó Espinoza. Mauricio Sulaiman: Planeando durante la pandemia El invicto Polaco Olas realiza su debut en Estados Unidos

