El invicto Polaco Olas realiza su debut en Estados Unidos Por Przemek Garczarczyk El peso crucero polaco Michal Olas (9-0, 8 KOs), manejado por el ex contendiente de peso semipesado Andrzej Fonfara, tendrá su debut en Estados Unidos este viernes en Venice, Florida. Ricky Ledesma, parte del equipo Fonfara, habla sobre Olaś, su desarrollo desde su llegada a los EE. UU., la sesiones de combate ocasionales con Fonfara y las diferencias de estilo entre el boxeo europeo y estadounidense. Espinoza: Magdaleno-Navarrete deberían disputar el pluma de la OMB Horn-Tszyu el 26 de agosto con publico en Townsville, Queensland

