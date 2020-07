Horn-Tszyu el 26 de agosto con publico en Townsville, Queensland Por Ray Wheatley – World of Boxing El ex campeón welter de la OMB, Jeff Horn, se enfrentará con Tim Tszyu # 7 de peso mediano ligero de la FIB el 26 de agosto en Townsville, Queensland, con una asistencia de 16,000 personas aprobada por el Gobierno de Queensland. “No puedo decirte lo feliz que estoy”, dijo Horn. “Finalmente tener una nueva cita y saber que pelearé en Townsville frente a una multitud local es simplemente genial. También estoy orgulloso de que esta lucha contribuya a ayudar a que la economía de Queensland se mueva nuevamente y especialmente al norte de Queensland ”. Tim Tszyu declaró: “Estoy realmente emocionado por esta pelea. Mi papá peleó frente al estadio Townsville. Espero hacer un gran espectáculo para todos ”. El invicto Polaco Olas realiza su debut en Estados Unidos Icónico Palacio de Auburn Hills en Detroit, Michigan fue demolido

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.