Resultados desde Las Vegas La invicta peso ligero junior Olímpica de los EE. UU. 2016 Mikaela Mayer (13-0, 5 KOs) vencio mediante una decisión unánime de diez rounds sobre la ex retadora al título mundial Helen Joseph (17-5-2, 10 KOs) el martes por la noche dentro de “The Bubble” en el MGM Grand en Las Vegas. Mayer estuvo al mando todo el camino. Los puntajes fueron 99-91, 100-90, 100-90. Mayer dijo después de la pelea: “Bob Arum dijo ‘Gran pelea’, y que la próxima será por el título. Hemos estado tratando de obtener una pelea por el título mundial por un tiempo ahora. Le dije: ‘No dejes que Eddie Hearn nos supere en la oferta”. El peso mediano “Cassius” Clay Collard (8-2-3, 2 KOs) aplastó a LT “Smash” Nelson (5-4, 4 KOs) en dos rounds. Collard dejó caer a Nelson una vez en el primer round y dos veces en el segundo round. La pelea se suspendió después de más castigos a las 1:57. Collard 4-0 en 2020. “Mostré mis habilidades de boxeo allí esta noche. Soy poco ortodoxo, pero hago el trabajo ”, dijo Collard. “Tan pronto como Top Rank me quiera de vuelta, estaré listo. El próximo mes en ESPN, ¡vamos! Otros resultados El peso ligero Rubén “El Tigrillo” Cervera (12-2, 10 KOs) ganó una decisión unánime de seis rounds sobre Clay Burns (9-9-2, 4 KOs). Cervera envió a la lona a Burns por momentos en la pelea y luego logró una victoria de 58-56, 59-54, 59-54. En su debut profesional, el peso mediano Javier Martínez (1-0, 0 KOs) superó a Ryan Burrs (2-2, 0 KOs) en cuatro rounds. Las puntuaciones fueron 40-36 en todos los ámbitos. Campeones Vargas y Martínez en ¨Martes de Café¨ del WBC Valdez-Velez es oficial para el 21 de julio en Las Vegas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.